Tepki çeken görüntü! Arda Güler'i Real Madrid uçağına koluna giren polisler götürdü

Real Madrid ile 6 yıllık anlaşma sağlayan genç yıldız Arda Güler, İstanbul'dan Madrid'e gitmek için havalimanına gelirken özel uçağa geçmeden önce yoğun güvenlik önlemleri altında alana giriş yaptı. Polis memurlarının koluna girerek götürdüğü Arda'nın yanında hiçbir Fenerbahçeli yöneticinin bulunmaması Sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti.

İspanyol devi Real Madrid Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıklarken, Fenerbahçe Kulübü de genç yıldız için La Liga ekibiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Real Madrid uçağına gidiş anları ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SERVİS EDİLEN FOTOĞRAFLAR TEPKİ ÇEKTİ

Havalimanından servis edilen fotoğraflarda Arda'nın koluna giren polislerin yardımıyla uçağa doğru hareket ettiği anlar yer alırken, genç futbolcunun yanında herhangi bir Fenerbahçe yöneticisinin bulunmaması ise Sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

ANLAŞMA DETAYLARI: 30 MİLYON + SATIŞINDAN %20 PAY

Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in anlaşma detaylarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." denildi.

BASINA TANITILACAK

Genç yıldız sağlık kontrolü sonrası Real Madrid ile sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, milli futbolcu Arda Güler Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak. Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol devi, 18 yaşındaki futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sosyal medyadan Türkçe bir paylaşım yapan İspanyol Kulübü transferi 'yükleniyor' olarak duyurdu.

ARDA GÜLER'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Türk futbolunun yetiştirdiği özel yeteneklerden biri olan Arda Güler Real Madrid transferi sonrası sosyal medyada hesabından bir paylaşım yaparak yetiştiği sarı lacivertli kulübe duygu dolu sözlerle veda etti; "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."