Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Amedspor kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amedspor ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

MAÇ BERABERE BİTTİ

İkinci yarıda Amedspor, Fernando'nun golüyle öne geçti. Ancak Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyet birbirine girdi. Yeşil sahada başlayan kavga tribünlere sıçradı. Diyarbakır'da taraftalar sahaya çok sayıda yabancı madde fırlattı. Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla oyuncu gruplarını içeriye sokmak için yoğun mücadele verdi. Yaşanan olaylar sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi. Futbolcular ve hakemler polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü.