Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Güncelleme:
Amedspor ve Erzurumspor arasında oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşma sonrasında iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında kavga çıktı. Diyarbakır'da oynanan maçta taraftarlar sahaya yabancı madde fırlattı. Olaylar sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi. Futbolcular ve hakemler, polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Amedspor kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amedspor ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

MAÇ BERABERE BİTTİ

İkinci yarıda Amedspor, Fernando'nun golüyle öne geçti. Ancak Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyet birbirine girdi. Yeşil sahada başlayan kavga tribünlere sıçradı. Diyarbakır'da taraftalar sahaya çok sayıda yabancı madde fırlattı. Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla oyuncu gruplarını içeriye sokmak için yoğun mücadele verdi. Yaşanan olaylar sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi. Futbolcular ve hakemler polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Her maçları aynı. Amedspor kapatılsın.

Yorum Beğen381
Yorum Beğenme129
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Torlak:

Dadaşlar hakkını verir Erzurum ayağında

Yorum Beğen205
Yorum Beğenme97
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGAGS:

bu apospor ve chobani spor kapatılmadan ülkeye huzur gelmeyecek!

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme95
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

niye fetospor kapatıldımı?

yanıt79
yanıt33
Haber Yorumlarıman:

fetosun qancıkları once pislklerinizi örtün...

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Daha bu başlangıç memlekette huzur kalmicak

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme64
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusa Eroğlu:

Nedir bu rezillik la böyle gerek varmı böyle şeylere.adam gibi topunuzu oynayın

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
