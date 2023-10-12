Tek derdi para değilmiş! Benzema'dan Suudi Arabistan itirafı

Real Madrid'den Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, Suudi Arabistan tercihi hakkında açıklamalarda bulundu. Benzema, "Çok uzun zamandır, futboldan önce bile buraya gelmek istemiştim. Futbol projesi devreye girdi. Bu yüzden hikayenin bir parçası olmak istedim" dedi. Fransız yıldız, yeni bir meydan okumayı denemek için iyi bir an olduğunu ve Suudi futbolunun gelişmesine yardımcı olmak istediğini belirtti.

İspanyol devi Real Madrid'den Al Ittihad'a transfer olan yıldız futbolcu Karim Benzema, Suudi Arabistan tercihi hakkında açıklamalarda bulundu.

"SUUDİ FUTBOLUNUN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Benzema, "Real Madrid'de yaptığım ve kazandığım her şeyle birlikte, yeni bir meydan okumayı denemek için iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çok uzun zamandır, futboldan önce bile hep buraya gelmek istemiştim ve futbol projesi devreye girdi. Bir anda büyüyen ve çok ses getiren bir projeydi. Bu yüzden kendi adıma hikayenin bir parçası olmak istedim. Suudi futbolunun gelişmesine yardımcı olmak istedim" dedi.

3 GOL ATTI

Al Ittihad ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan 35 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan ekibinde şu ana kadar 7 maçta 3 gol attı.