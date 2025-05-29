TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Adem Asil'e Tebrik

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Adem Asil'e Tebrik
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Adem Asil'i sosyal medyadan tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şanlı bayrağımızı göndere çektiren Adem Asil evladımızı tebrik ediyorum. Başarıların daim olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Spor
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