TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Haberler

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

AA - Emrah Oktay - Spor
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Başkan Türkoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 6 yıl önce ülkemiz, alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasına rağmen; milli iradeye ve cumhuriyete sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz 2016, hafızalarımıza milletimizin hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı tarih olarak kazındı. FETÖ'nün; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve refahına yönelik saldırısına milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde benzeri görülmemiş bir direniş gösterdi. Demokrasi adına sergilediği kararlı duruşla ülkesine sahip çıkan halkımız tek bir vücut olurken, milli iradeye de sonuna kadar bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzde vatanları için can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum."

AA / Emrah Oktay - Spor

Hidayet Türkoğlu Demokrasi Spor Haberler

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