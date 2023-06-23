Tayfun Taşdemir Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap şampiyonu oldu
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Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 1. etap müsabakaları sona erdi. Final maçında Tayfun Taşdemir şampiyonluğu elde etti. Şampiyonada 2. ve 3. sıraları ise Turgay Orak ve Emrullah Başeğmez ile İbrahim Hayri Altuntaşlar paylaştı.
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap şampiyonluğunu Tayfun Taşdemir elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-23 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenen ve 774 sporcunun katıldığı Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları bugün yapılan final maçıyla sona erdi.
Şampiyonada 1. etap sonuçları şöyle:
1. Tayfun Taşdemir
2. Turgay Orak
3. Emrullah Başeğmez
3. İbrahim Hayri Altuntaşlar
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor