Tayfun Taşdemir Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap şampiyonu oldu

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 1. etap müsabakaları sona erdi. Final maçında Tayfun Taşdemir şampiyonluğu elde etti. Şampiyonada 2. ve 3. sıraları ise Turgay Orak ve Emrullah Başeğmez ile İbrahim Hayri Altuntaşlar paylaştı.