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Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor

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Okullu Yıldız Erkekler Kayseri Şampiyonu olan Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, Türkiye Şampiyonası için oynadığı iki hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürdü.

Okullu Yıldız Erkekler Kayseri Şampiyonu olan Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, Türkiye Şampiyonası için oynadığı iki hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürdü.

25 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacak Okullu Yıldız Erkekler Futbol Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Kayseri şampiyonu Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, amatör takımlarla hazırlık maçı yaparak önemli şampiyonaya hazırlanıyor.Son olarakKocasinan Şimşekspor ve Sungur FK U-15 takımları ile iki hazırlık maçı oynayan Kayseri şampiyonu, eksiklerini görme imkanı buldu. Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Antrenörü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Şafak Afan, iki hazırlık maçının son derece verimli geçtiğini söyledi.

Afan konuşmasında, "Sungur FK ve Kocasinan Şimşekspor'un U 14 takımları ile hazırlık maçları yaptık. Önümüzdeki günlerde GültepesporU-15 ile yine bir hazırlık maçı yapacağız.Kayseri'de futbol antrenörlerimiz bizi kendi sahalarında ağırlayarakTürkiye Şampiyonası'na hazırlanmamızda bizlere yardımcı oluyor. Okul sporlarında gruplarda ve Türkiye şampiyonasındaki takımlar il karması seviyesinde. Kaliteli ve uzun yıllar aynı takımda oynayan öğrencilerin oluşturduğu takımların illerini temsil ettiği bir turnuva olacak. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Hazırlık maçları ile eksiklerimizi görmeye çalışıyoruz. Bizim bu şampiyonaya hazırlanmamız için her türlü desteği veren tüm antrenör arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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