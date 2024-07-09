Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ünlü futbolcuya boşanma davası açtı. Nara, Icardi'yi sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi bıraktı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın ünlü futbolcuya boşanma davası açtığı öne sürüldü.
WANDA NARA BOŞANMA DAVASI AÇTI
Ciudad Magazin tarafından aktarılan bilgilere göre Wanda, Icardi'ye boşanma davası açtı. Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal ise Nara ve Icardi için, " Wanda Nara'nın Avukatı Ana Rosenfeld, 'Wanda'nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini' söyledi." ifadelerini kullandı.
TAKİPTEN DE ÇIKTI
Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Galatasaray yıldızı Icardi ise Nara'yı takip etmeye devam ediyor.