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Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ünlü futbolcuya boşanma davası açtı. Nara, Icardi'yi sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi bıraktı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın ünlü futbolcuya boşanma davası açtığı öne sürüldü.

WANDA NARA BOŞANMA DAVASI AÇTI

Ciudad Magazin tarafından aktarılan bilgilere göre Wanda, Icardi'ye boşanma davası açtı. Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal ise Nara ve Icardi için, " Wanda Nara'nın Avukatı Ana Rosenfeld, 'Wanda'nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini' söyledi." ifadelerini kullandı.

TAKİPTEN DE ÇIKTI

Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Galatasaray yıldızı Icardi ise Nara'yı takip etmeye devam ediyor.

Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı

Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı

Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Arjantin Spor Haberler

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Yorumlar (11)

Mehmet ŞaFaK:

bu ne saçma bir ilişki, daha birkaç gün önce banyodan çıplak poz vermişlerdi

48
1
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Perwer:

Kadın, hemen hemen her gün ateşinin başına vurduğunu ve rahatlatıcı bir yqrrak İhtiyacı olduğunu sosyal medya ve dergilerden haykırıyor ama Icardidentık yok. Kadın ne yapsın? Tabii ki boşanma davası açacak

24
24
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MHSN SRC :

FENEV MEDYASI SEZONU AÇTI.

12
28
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Vedat Zengin:

Bir acun ata sözü derki vardır har zaman yeni bir bıcırrrrr para sende pull sende zaten çok değişeni vardı.

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1
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Barış O. B.:

Galatasaray'a geçmiş olsun çiçek pasajından toplarsınız sarı laleyi. Allah'tan Michy geldi ama o da her zaman ikinci adam olarak iyi işler yaptı.

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Tarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

Aman boşver İkardi sana hatun mu yok alırız sana başkasını üzülme

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Cenk Solel:

Fenerin içinden çikartamıyor icardi ondandir

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Kerim AYDOĞAN:

Sen birde evindekilere sor

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ibrahim mercanoğlu:

ne oran va ne oran tı

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ilker oymak:

Hayrlısı olsun

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