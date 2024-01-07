Takım arkadaşına dil dökerek topu alan Arda'nın frikiğini tüm stat ağzı açık izledi
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlığı nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler, sonunda ilk 11'de sahaya çıktı. Güler, Arandina ile oynayan Kral Kupası maçında Real Madrid'deki ilk frikik atışını da yaptı. Frikik atışını kullanmak için adeta takım arkadaşına yalvaran Güler'in vurduğu top direkten döndü.
Real Madrid ve Arandina arasındaki Kral Kupası'nda ilk kez maça çıkan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk frikik atışını yaptı. Takım arkadaşına frikik atışını yapmak için rica eden Güler'in vurduğu top direkten döndü.
ARDA GÜLER İLK 11'DE MAÇA BAŞLADI
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmayan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler şanssızlığı geride bıraktı. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arandina ile oynanacak Kral Kupası maçında Arda Güler'i ilk 11'de başlattı.
FRİKİKTEN ATTIĞI TOP DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 17'nci dakikasında frikik şansı elde eden Real Madrid'in atışını Arda Güler yaptı. Frikik atışı öncesi takım arkadaşına, frikiği kullanmak için rica eden Arda Güler'in vurduğu top direkten döndü.