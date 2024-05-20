Sürsürüspor, 23 Elazığ FK'yı satın alacak
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyon olan Sürsürüspor'un, 23 Elazığ FK'yı satın alacağı iddia edildi. Sürsürüspor Kulüp Başkanı Selçuk Urul'un önümüzdeki günlerde 23 Elazığ FK yönetimiyle kulübü almak için görüşeceği öğrenildi. Anlaşma sağlanırsa bu sezon BAL'a yükselen Sürsürüspor, 2024-2025 Futbol Sezonu'nda TFF 3.Lig'de mücadele edecek.
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyon olan Sürsürüspor'un, 23 Elazığ FK'yı satın alacağı iddia edildi.
TFF 3. Lig'de son hafta maçları sonrası ligde kalmayı başaran 23 Elazığ FK'ya, Sürsürüspor'un talip olduğu öğrenildi. Sürsürüspor Kulüp Başkanı Selçuk Urul'un önümüzdeki günlerde 23 Elazığ FK yönetimiyle kulübü almak için görüşeceği öğrenildi. Anlaşma sağlanırsa bu sezon BAL'a yükselen Sürsürüspor, 2024-2025 Futbol Sezonu'nda TFF 3.Lig'de mücadele edecek. - ELAZIĞ