Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 27. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen