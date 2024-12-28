Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı

Süper Lig devi Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın nişan töreninden fotoğraflar ve annesi Gül Destan'ın paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu. Oğlunun nişan törenine gitmeyen Gül Destan, geliniyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Destan'ın paylaşımları bir anda sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"GELİN HANIMIN KIYAFETİNE BAKIN"

Gelin'in kıyafetini eleştiren Gül Destan, "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayakbağı gibi. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış" dedi.

"10 YAŞ BÜYÜK"

Aradaki yaş farkına da sert söylemlerde bulunan Destan, "Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmemekte? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı? Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler" ifadelerini kullandı.

ENİS DESTAN KİMDİR?

Enis Destan, 2002 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Santrfor mevkiinde oynayan futbolcu şu anda Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. Futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi.12 Şubat 2021'de deplasmanda oynanan Ankaraspor maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı. 24 Ocak 2022'de, 600 bin € bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.