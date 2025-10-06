Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçeliler görünce çıldıracak
Süper Lig'de 8. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, Beşiktaş ile berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile golsüz berabere kalması dikkat çekti. Trabzonspor ise Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek zirve yarışına yeniden dahil oldu. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken, şampiyonluk oranları da güncellendi.
DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI
Haftanın dikkat çeken maçlarında Galatasaray ile Beşiktaş derbide 1-1 berabere kaldı, Fenerbahçe ise deplasmanda Samsunspor karşısında 0-0'lık skorla puan kaybetti. Trabzonspor ise sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek zirve yarışına yeniden dahil oldu. Yeni haftayla birlikte güncellenen oranlarda liderlik favorisi değişmedi, ancak farklar dikkat çekti.
GALATASARAY İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da müthiş bir başlangıç yaparak ilk 7 maçını kazandı. Ancak 8. haftada sahasında Beşiktaş ile berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Bu sonuçla birlikte Cimbom'un puanı 22'ye yükseldi, fakat namağlup unvanını korudu.
FENERBAHÇE SAMSUN'A TAKILDI
Yeni sezonun iddialı ekiplerinden Fenerbahçe, 8 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kalarak zirveyle arasındaki farkın açılmasına engel olamadı. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, 16 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.
BEŞİKTAŞ 2 KEZ MAĞLUP OLDU
Avrupa kupaları nedeniyle iki maçı ertelenen Beşiktaş, ligde şu ana kadar 7 maç oynadı. Eyüpspor, Başakşehir, Kayserispor ve Kocaelispor karşısında galip gelen siyah-beyazlılar; Alanyaspor ve Göztepe karşısında puan alamadı. Galatasaray derbisinden 1 puan çıkaran Beşiktaş, 1 maçı eksik olmasına rağmen zirvenin 9 puan gerisinde yer alıyor.
TRABZONSPOR FORMDA BAŞLADI
Bordo-mavili ekip, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kayserispor'u 4-0 yenerek moral bulan Fırtına, toplamda 17 puana ulaştı ve şampiyonluk yarışına güçlü bir geri dönüş yaptı.
GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın ardından iddaa şampiyonluk oranları şöyle güncellendi:
- Galatasaray: 1.28 (Eski oran: 1.31)
- Fenerbahçe: 3.15 (Eski oran: 2.90)
- Trabzonspor: 11.00 (Eski oran: 15.00)
- Beşiktaş: 18.00 (Eski oran: 15.00)