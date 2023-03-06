Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcu

Spor Toto Süper Lig'de uzatılan transfer dönemi, 5 Mart günü kapandı. Galatasaray, 15 milyon euroluk Zaniolo transferiyle bu dönemin en pahalı transferini yaptı.

Deprem felaketi sebebiyle peş peşe uzatılan 53 günlük transfer dönemi 5 Mart günü ile kapandı. Takımlar bu süreçte önemli takviyeler yaptı.

EN BÜYÜK HARCAMA ASLAN'DA

Galatasaray, Nicolo Zaniolo transferi için 15 milyon euro harcadı. Ancak bu Roma'ya yıllara bölünmüş taksitlerle ödenecek. Zaniolo'nun ardından 6,5 milyon euroluk Oosterwolde transferi ile Fenerbahçe listede ikinci sırada yer aldı.

İşte ara transferin en pahalı isimleri:

Galatasaray: Nicolo Zaniolo (15 milyon euro)

Fenerbahçe: Jayden Oosterwolde (6,5 milyon euro)

Fenerbahçe: Samet Akaydın (3,7 milyon euro)

Beşiktaş : Amir Hadziahmetovic (3.2 milyon euro)

Beşiktaş: Omar Colley - (2.3 milyon euro)

Başakşehir: Eden Karzev (2.3 milyon euro)

Beşiktaş: Onur Bulut (1 milyon euro)

Ankaragücü: Andrej Djokanovic (760 bin euro)

Başakşehir: Joao Figueiredo (650 bin euro)

Konyaspor: Niko Rak (200 bin euro)