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Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de uzatılan transfer dönemi, 5 Mart günü kapandı. Galatasaray, 15 milyon euroluk Zaniolo transferiyle bu dönemin en pahalı transferini yaptı.

Deprem felaketi sebebiyle peş peşe uzatılan 53 günlük transfer dönemi 5 Mart günü ile kapandı. Takımlar bu süreçte önemli takviyeler yaptı.

EN BÜYÜK HARCAMA ASLAN'DA

Galatasaray, Nicolo Zaniolo transferi için 15 milyon euro harcadı. Ancak bu Roma'ya yıllara bölünmüş taksitlerle ödenecek. Zaniolo'nun ardından 6,5 milyon euroluk Oosterwolde transferi ile Fenerbahçe listede ikinci sırada yer aldı.

İşte ara transferin en pahalı isimleri:

Galatasaray: Nicolo Zaniolo (15 milyon euro)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcular

Fenerbahçe: Jayden Oosterwolde (6,5 milyon euro)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcular

Fenerbahçe: Samet Akaydın (3,7 milyon euro)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcular

Beşiktaş : Amir Hadziahmetovic (3.2 milyon euro)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcular

Beşiktaş: Omar Colley - (2.3 milyon euro)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcular

Başakşehir: Eden Karzev (2.3 milyon euro)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcular

Beşiktaş: Onur Bulut (1 milyon euro)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcular

Ankaragücü: Andrej Djokanovic (760 bin euro)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcular

Başakşehir: Joao Figueiredo (650 bin euro)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcular

Konyaspor: Niko Rak (200 bin euro)

Süper Lig'de ara transfer dönemi sürpriz imzalarla kapandı! İşte en pahalı futbolcular

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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