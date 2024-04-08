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Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar

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Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3. dakikasında sarı-lacivertliler sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, bir müddet bekledikten sonra maçı tatil etti. Peki bundan sonra ne olacak?

RAPOR BEKLENECEK

Türkiye Futbol Federasyonu ilk olarak müsabaka görevlilerinin raporunu bekleyecek. Müsabaka görevlilerinin raporlarının gelmesinin ardından Disiplin Kurulu'nun görev zamanı başlayacak. TFF Disiplin Kuruları, Fenerbahçe'yi çok büyük ihtimalle hükmen mağlubiyet cezasıyla cezalandıracak. Ardından Disiplin Kurulu'nun kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak. Tüm bu süreçlerin yaklaşık 1 haftalık süreç içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar

TALİMATLAR NE DİYOR?

TFF'nin Süper Kupa ile ilgili talimatında 'bir takım müsabakaya çıkmazsa' başlıklı konunun ciddi yaptırımları var. Böyle bir durumda söz konusu takım Süper Kupa ve Türkiye Kupası'ndan sonraki sezon men edileceği gibi final organizasyonunun tüm masraflarını karşılamakla yükümlü oluyor. Ayrıca kulüp yöneticilerine de ciddi cezaların çıkma ihtimali bulunuyordu. Ancak 'müsabakaya çıkılır ve sahadan çekilme olursa' gibi bir başlık talimatta yok.

Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar

GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLMİŞ DURUMDA

Dolayısıyla Fenerbahçe'nin dün U19 takımını sahadan çekmesi sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda. TFF Yönetimi Süper Kupa'yla ilgili toplantı yapacak, devamında PFDK sevkleri gerçekleşecek. Sonrasında Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip sayılacak.

Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar

İŞTE FENERBAHÇE'NİN ALMASI MUHTEMEL CEZALAR

  • Bir sonraki sezon şampiyon olsa daha Süper Kupa'da yer almayabilir.
  • Süper Kupa'nın organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyonun iptali nedeniyle TFF'nin karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olabilir.
  • Talimatlara aykırı hareket uyarınca para cezaları ve hak mahrumiyeti cezaları verilebilir.

KUPA TÖRENİ YAPILMADI

Fakat Fenerbahçe Kulübü'ne, takımı sahadan çektikleri için nasıl bir ceza çıkacağı net değil. Ayrıca dünkü maç normal süresinde tamamlanamadığı için kupa seremonisi de Şanlıurfa'da yapılamadı. Bunun için TFF'nin Galatasaray'ı resmen 3-0 hükmen galip etmesi gerekiyor. Sarı-Kırmızılı takımın Süper Kupa'yı alacağı tarih de Federasyon tarafından açıklanacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (17)

Fatih Yılmaz:

dünyaya rezil olduk Penaltıbahçe sayesinde

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Orkun kılıçdoğan:

Sanirim Arabistanda dünyaya rezil oldgumuzu unutun kocum

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Mehmet Deniz:

Haydi yaylan sanki dunyanin cok sikndesin

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Volkan Demirkan:

Ülken satılmiş rezil olmadında, fener mi rezil etti seni? Sen zaten rezildin

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İlhan Fırat:

Adaaaammmm

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Selim Güler:

Sen ülkenle gurur duymadigin ve üstelik asagiliyorsun .Senin Türk vatandasligimizdan cikip baska yrre git vatsndasligini al begenmiyorsan eger.Seni begenen tutan kim? Haydi yaylan

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Emre Ürker:

Bir GALATASARAY lı olarak söylüyorum şımarık @li fb babasının şirketi gibi yönetiyor yazık

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Mehmet Deniz:

Ali Koç kraldir kral.Hepimiz biriz ve yikilmayiz

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Seyfettin Arslan:

Ali Koç adamdır.

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sedat marankoz:

Alın kupanızı sesinizi kesin. 3 hafta önce fedarasyon istifa diyen omurgasızlar şimdi devam diyor. Takımda taraftarıda aynı nasıl işlerine geliyorsa.

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