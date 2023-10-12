Sude Yaren Uzunçavdar Taiyuan Grand Prix'sinde Gümüş Madalya Kazandı

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, Çin'de düzenlenen Taiyuan Grand Prix'sinde kadınlar +67 kiloda gümüş madalya kazandı. Sude, Bulgaristan, Kazakistan, Fransa ve Almanya'yı eleyerek finale yükseldi ancak ev sahibi ülkeden Xu Lei'ye karşı kaybederek ikinci oldu.

Taiyuan Grand Prix'sinde mücadele eden milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar +67 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sude, Çin'de düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonun son gününde tatamiye çıktı.

Sırasıyla Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva, Kazakistan'dan Cansel Deniz, Fransa'dan Solene Avoulette ve Almanya'dan Lorena Brandl'ı eleyerek finale yükselen Sude, ev sahibi ülkeden Xu Lei ile karşılaştığı müsabakayı kaybederek ikinci oldu.