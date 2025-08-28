Stefan Savic: Bütün takım olarak savunuyoruz /Metin eklendi

TRABZONSPOR'un başarılı oyuncusu Stefan Savic, bütün takımın savunmaya yardımcı olduğunu belirterek, "Savunma sadece savunma oyuncularının yaptığı bir iş değil, bütün takım olarak savunuyoruz" dedi.

Trabzonspor'un deneyimli savunma oyuncusu Savic, basın mensuplarıyla bir araya gelerek bordo-mavili takımın sezona iyi başlamasını değerlendirdi. Sezon öncesi kamp döneminde çok yoğun ve verimli çalıştıklarını belirten Savic, alınan 3 galibiyetin bu emeğin sonucu olduğunu söyledi. Hem savunma performansları hem de takımın genel gidişatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Savic, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışını, taraftar desteğinin önemini ve genç oyuncu Batagov ile uyumunu da anlattı.

'BÜTÜN TAKIM ARKADAŞLARIMIZ SAVUNMADA BİZE YARDIMCI OLUYOR'

Trabzonspor'un sezona iyi başlamasına ve 3 maçını da kazanmasına ilişkin düşüncelerini dile getiren Savic, "Yaz boyunca yaptığımız çalışmaların bir meyvesi diye düşünüyorum. Çünkü yaz boyunca kamp döneminde çok iyi çalışmalar, çok sıkı çalışmalar gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. İyi bir çalışma dönemi oldu bizim adımıza. Bunun da sonuçlarını, meyvelerini almaya başladık. Özellikle de savunma anlamında 3 maçta gol yemeden başladığımız maçlar oldu. Savunma oyuncuları olarak birbirimizi tanımamızın da etkisi olduğunu söyleyebilirim. Pedro ayrıldı ve Wagner geldi. Ama o da aramıza çok çabuk dahil oldu. Sanki çok uzun yıllardır yanımızdaymış, bizimle berabermiş gibi hemen aramıza dahil olmayı başardı. Dolayısıyla birbirimizi tanıyan oyuncular olarak daha önce de bilindiği gibi Mustafa, Arsen ve tabi ki Uğurcan'la beraber oynamıştık. Beraber oynamamızın etkisi, sıkı çalışmamız, Wagner'in de aramıza çabuk dahil olabilmesi, bizim adımıza savunma adına olumlu işlerin çıkmasını sağladı diye düşünüyorum. Ama savunma sadece savunma oyuncularının yaptığı bir iş değil bütün takım olarak savunuyoruz. Dolayısıyla bütün takımın hakkını vermek gerekiyor. Bütün arkadaşlarımı savunmada özellikle bize yardımcı olmaya çalışıyorlar" dedi.

'İSTEDİĞİMİZ BAŞLANGICI ELDE ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Takımın genel durumu ile ilgili olarak da iyi gittiklerinin altını çizen tecrübeli oyuncu, "Tabi ki istediğimiz arzu ettiğimiz başlangıcı elde ettiğimizi düşünüyorum ben. 3 maçta 9 puan, belki futbol alarak daha iyisini yapabiliriz ama önemli olan ilk maçlarda puanları kazanabilmek, puanları alabilmek. Biz de bunu başardık diye düşünüyorum. Çünkü puanlar kazandıkça, özgüven arttıkça o iyi oyunda istediğimiz ve yapabileceğimiz iyi oyunun da geleceğini düşünüyorum ben önümüzdeki maçlarda ben çok futbol oynayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'FATİH TEKKE İLE İLETİŞİMİMİZ GAYET İYİ'

Teknik Direktör Fatih Tekke'ye ilişkin de düşüncelerini ifade eden Savic, "Belki de dünyanın en iyi en çok bilinen hocalarıyla çalışma fırsatı buldum. Bu benim adıma önemli bir şanstı ve hayatım boyunca onlardan çok şey öğrenme fırsatı buldum. Onların bana öğrettiği çok şey oldu tabii ki de bu benim adıma bir fırsattı ve bu hocalarla çalışmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Fatih Tekke hocamızla beraber çalışıyoruz yaklaşık 5-6 aydır bir birlikteliğimiz var. Aramızdaki ilişkimiz gayet iyi. Hocamızı tarif edecek olursak genç, hırslı, futbol futbola dair net olarak fikirleri olan birisi ve yeni şeyler denemeyi seven, futbolu düşünen birisi. Aynı zamanda hocamız buralı Trabzonlu. ve Trabzonlu bir hocamızın olması kulübün armasının ne ifade ettiğini, renklerin ne ifade ettiğini, şehrin neler istediğini ve neler beklediğini ve nasıl beklediğini bilen birisi olduğu için hem bize hem de buraya dışarıdan gelen bütün arkadaşlarımıza öğretilebilmesi açısından çok değerli diye düşünüyorum. Hocamızla ilişkimiz gayet iyi şu an dediğim gibi. Kendisi genç, hırslı ve hedefleri olan bir hoca. Biz de kendisiyle olan ilişkimiz sürdürüyoruz. O da bize yine dışarıda gelen oyuncular olarak kulübün ve şehrin değerlerini, manevi değerlerini anlatmaya devam ediyor. Bizim adımıza da tabii önemli bir şans olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'TRABZONSPOR TARİHİNDE ÇOK DEĞERLİ OYUNCULAR OYNADI'

Geçmişte Trabzonspor forması giyen oyuncular hakkında da konuşan Savic, "Trabzonspor tarihinde çok değerli oyuncular oynadı oynuyor ve oynamaya da devam edecektir mutlaka. Benim gibi kariyeri olan belki benden de büyük kariyeri olan oyuncular burada oynadı, dolayısıyla yeni gelecek oyuncular için bu oyuncular her zaman referans olacaktır çünkü bir yeri seçtiğiniz de daha önce orada oynamış oyunculara bakarsınız, kimler orada oynamış kimler orada şu an oynamakta diye bakarsınız. Böyle isimlerin varlığı değerli kariyerlerin varlığı yeni gelecek oyuncular adına Trabzonspor'u seçmeleri ya da bir kulübü seçmeleri adına işleri kolaylaştıran hamleler. En son gelen isimlere baktığınızda ben Hamsik ismini hatırlıyorum o da Trabzonspor'da tabii ki oynamış çok değerli çok büyük bir kariyere sahip olan bir isim. Onun varlığı, onun burada olmuş olması ve sonraki oyuncular için de referans noktası olması açısından da çok önemli oluyor. Önemli isimlere sahip olmak önemli oyuncuları getirebilmek adına işleri kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

'ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞAN BİR OYUNCUYUM'

Fiziksel durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Savic, "Geçen sezon takımıma katılışım biraz geç olmuştu, geç katıldığım için de sezon öncesi kampı yapamadan, henüz daha doğru düzgün antrenmanlara dahi çıkamadan takıma yardımcı olabilmek adına maçlara çıkmak durumunda kalmıştım aslında tabii ki bu da futbol futbolcu için işleri çok zorlaştıran bir durum çünkü hazırlığınızı yapmadan fiziksel olarak hazırlanmadan maçlara çıkmanız tabii ki size zarar veriyor ve maalesef katlıklar yaşamak durumunda kalmıştım. Ama günün sonunda bizim yaptığımız iş ağır bir iş çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla bazen sakatlıklar peşinizi bırakmayabiliyor, günün sonunda ne olacağını bilemiyorsunuz. Çok iyi giderken de ağır bir sakatlıkla karşılaşabiliyorsunuz. Ama ben hep elimden gelen aynısını yapmaya çalıştım. Ben hep şunu söylerim en önemli olan şey gece eve gittiğinizde kafanızı yastığınıza koyduğunuzda eğer içiniz huzurluysa 'ben en iyi yaptım, en iyi iyisini vermeye çalıştım' diyebiliyorsanız ben her zaman bunu yapmaya çalışan biriyimdir. Her zaman bunu uygulamaya çalıştım. Dolayısıyla geçen sene de bu sene de elimden gelenin iyisini vermeye çalışan bir oyuncuyum. ve yine aynı şekilde öyle olacak. Bu sene işler daha iyi gidiyor. Kamp yapma fırsatı buldum takım arkadaşlarımla. Daha fazla beraber olma fırsatı bulduğum için benim adıma işlerin daha iyi gittiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR LİGDE OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM'

Süper Lig'le alakalı konuşan Savic, "Daha önce aslında Türkiye Süper Lig'i belki de kariyerinin sonuna yaklaşan oyuncuların dahil olduğu kariyer sonunda oyuncuların tercih ettiği bir lig olarak görülürken şu an aslında işler biraz daha değişiyor diyebilirim. Yıl yıl bu lig daha ileriye gidiyor çok daha güçlü, çok daha yetenekli, çok daha büyük isimlerin katıldığı bir lig oluyor. Aslında herkesin yakından takip ettiği gibi 20,30 belki 70 milyona varan transfer ücretleri ödenebiliyor birlikte dosya büyük önemli isimler geliyor bu isimler kariyerinin sonunda henüz başında ya da ortalarında olan önemli isimlerin katıldığı bir lig. Bu da tabii ki her yıl mücadeleyi her yıl vermeniz gereken yarışın zorluk derecesini arttırıyor. Çok önemli bir ligde olduğumuzu söyleyebilirim ve yıl yıl dediğim gibi bu lig daha da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI, OYNADIĞIMIZ MAÇLARA YANSITMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Tecrübeli oyuncu, Fatih Tekke'nin oyun planına ilişkin, "Hocamız futbola dair fikirleri olan ve sahada uygulamamızı istediği oyun tarzını bize çok net ifade eden birisi. Biz de oyuncular olarak bu çalışmaları sürdürüp maça çıktığımızda hocamızın planını uygulamaya çalışıyoruz. Bunun şekil alması için zamana ihtiyaç var. Belki aramıza katılacak isimler belki ayrılanlar olacak. Dolayısıyla bu zaman işi. Biz oyuncular olarak yaptığımız çalışmaları oynadığımız maçlara yansıtmaya çalışıyoruz. Bizim oyun planımız yavaş yavaş şekil alacak. Biz bu golü çalışmıştık. Rakibimiz uzun oyuncularını ön direkte bırakıyordu. Bu yüzden ön direği aşacak bir topla arka direkte buluşabilirsek, öndeki oyunculara kıyasla daha kısa oyuncularla mücadele etmek bizim için kolay olacaktı. Bunu başardık aslında. Bu, üzerine çalıştığımız bir şeydi" dedi.

'KÜÇÜK BİR DERBİ MAÇI OLARAK DA DEĞERLENDİREBİLİRİZ'

Samsunspor maçıyla ilgili gelen sorulara ise Savic, "Biz oyuncu grubu olarak bu maçın taraftarlarımız ve şehrimiz açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Küçük bir derbi maçı olarak da değerlendirebiliriz. Derbi mücadeleleri her zaman kazanılmak istenen maçlardır. Biz de şehrimiz ve taraftarlarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Aynı zamanda taraftarlarımıza bir mesajım da olacak. Onlar stadyumu doldurduklarında ve bizim yanımızda olduklarında aslında hep şunu söylerler bir oyuncu daha varmış gibi oynuyoruz derler ama bizim taraftarımız bir oyuncu değil sahada iki oyuncu fazlaymışız gibi oynamamızı sağlıyorlar. Onları yine aynı şekilde bu maçta bize destek vermeye yine yanımızda olmaya, belki 12. kişi değil 13. kişi olmaya çağırıyorum. Destekleri bizim için önemli. Onları stadyumda gördüğümüzde bize çok ekstra güç oluyorlar" şeklinde yanıt verdi.

BATAGOV İLE UYUM

Batagov ile aralarındaki uyuma değinen Savic, "Batagov çok iyi bir insan. Futbolcu olarak zaten çok yetenekli olduğunun herkes farkında. Çok zeki bir oyuncu. Kendini geliştirebilecek çok fazla yönleri var ve bu yönleri çok daha ileri götürebilecek potansiyeli de var. Onunla yaptığım bütün konuşmalarda ona her zaman şunu söylüyorum: "Her şey senin elinde artık. Çünkü zaten yeteneğin var, çok iyi bir kulüptesin bu da senin adına büyük bir şans. Daha iyi oyuncu olabilmek tamamen sana bağlı, senin ne kadar çalışmak istediğine bağlı." O da çalışmalarını sürdürüyor. Önünde gelişebilecek çok alanı var. Bu yeteneğini daha da geliştirebilir. İleride mutlaka herkes ondan bahsedecek ve çok da önemli bir kariyeri olacak" diye konuştu.