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Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1'lik skorla geçerek adını gruplara yazdırdı. Karşılaşma oynanırken statta bulunan bir grup Antwerp taraftarı haddini aşarak Türk bayrağı yaktı. Fenerbahçe formalı bir taraftar ise Türk bayrağını yakanlar arasında olduğu söylenen bir Belçikalıya çekpas ile saldırdı. Elindeki çekpası rakip taraftara fırlatan Fenerbahçe formalı kişinin o anları saniye saniye kaydedildi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'i 3-1'lik skorla geçerek gruplara yükseldi. Belçika'da oynanan karşılaşmada tribünde rakip takım taraftarları skandal bir olaya imza attı.

ÇEKPASI BELÇİKALI TARAFTARA FIRLATTI

Türk taraftarları proveke etmeyi amaçlayan bir grup Royal Antwerp taraftarı, Türk bayrağı yaktı. Statta Başakşehir'e destek vermek için bulunan bir Fenerbahçe taraftarı ise daha sonra Türk bayrağını yakan kişiler arasında bulunduğu iddia edilen Belçikalıya çekpasla saldırdı. Elindeki çekpası rakip taraftara fırlatan Fenerbahçe formalı kişinin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı

Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı

Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı

Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı

Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı

Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Royal Antwerp FC Fenerbahçe Belçika Spor Haberler

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