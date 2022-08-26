Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1'lik skorla geçerek adını gruplara yazdırdı. Karşılaşma oynanırken statta bulunan bir grup Antwerp taraftarı haddini aşarak Türk bayrağı yaktı. Fenerbahçe formalı bir taraftar ise Türk bayrağını yakanlar arasında olduğu söylenen bir Belçikalıya çekpas ile saldırdı. Elindeki çekpası rakip taraftara fırlatan Fenerbahçe formalı kişinin o anları saniye saniye kaydedildi.