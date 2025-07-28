Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Chobani firmasıyla stadyum isim hakkı ve Avrupa forma göğüs sponsorluğu için uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu. İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor. Peki, Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar?

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

ABD merkezli yoğurt markası Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Spor Kulübü ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasıyla yeniden Türkiye gündeminde. Erzincan doğumlu olan Ulukaya, iş dünyasında elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

CHOBANİ NE DEMEK?

Chobani, Türkçe "çoban" kelimesinden türetilmiş bir isimdir ve markanın kökeni, Hamdi Ulukaya'nın Türk kültüründeki çobanlık geleneğine duyduğu saygıya dayanır. ABD'de süzme yoğurt (Greek yogurt) pazarında lider konumda olan Chobani, doğal ve katkısız ürünleriyle sağlıklı yaşam tarzını benimseyen tüketicilerin favorisi haline geldi. 2005 yılında Hamdi Ulukaya tarafından kurulan marka, New York'ta kapatılmış bir yoğurt fabrikasının satın alınmasıyla hayat buldu. Chobani, yoğurt üretiminde kalite ve inovasyona odaklanarak kısa sürede milyar dolarlık bir şirket haline geldi. Bugün yoğurt, süt alternatifi içecekler, kahve, çocuk ürünleri ve protein barlar gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Chobani, ABD'nin yanı sıra Avustralya gibi uluslararası pazarlarda da faaliyet gösteriyor.

DÜNYAYA YAYILAN MARKA

1972 yılında Erzincan'da doğan Hamdi Ulukaya, 1994 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 2005 yılında ise New York'ta kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani markasını kurdu. Türkçede 'çoban' anlamına gelen bu isim, Ulukaya'nın Anadolu'daki köklerine bir gönderme niteliği taşıyor. Şirketin büyümesiyle birlikte çalışanlara da ortaklık sunan Ulukaya, Chobani hisselerinin yüzde 10'unu çalışanlara devretti.

SERVETİ NE KADAR?

Chobani, Amerikalılara özgün, katkı maddesi içermeyen ve doğal yoğurt sunmayı vaat ederek piyasada fark yaratmış ve hızla büyümüştür. Bugün, Chobani, ABD'nin en büyük yoğurt markalarından biri haline gelmiştir. 2024 itibarıyla 2,3 milyar dolarlık bir serveti olduğu tahmin edilmektedir.

TABELA DEĞİŞTİ

Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin yeni adının "Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi" olduğunu resmen duyurmuştu. Fenerbahçe Stadyumunun ismi 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' olarak değiştirildi. Bu değişiklik stadyum dışında bulunan tabelaya da yansıtıldı.

MÜLTECİLERE YÖNELİK GİRİŞİMLER

Ulukaya, 2016 yılında kurduğu 'Tent Partnership for Refugees' adlı vakıf aracılığıyla küresel mülteci krizine özel sektörün katkı sunmasını amaçlıyor. Bugüne kadar 260'tan fazla şirketi mültecileri istihdam etmeye teşvik eden vakıf, 39 binden fazla mültecinin iş bulmasına katkı sağladı. Bu çalışmalarından dolayı Ulukaya, Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Savunucusu ilan edildi.

TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMALAR

Ulukaya şirketini ABD'de kursa da Türkiye ile bağlarını sürdürdü. Ulukaya, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 milyon dolarlık kişisel bağış yaptı. Ayrıca, ABD'deki iş dünyasına yaptığı çağrılarla Turkish Philanthropy Funds aracılığıyla 100 milyon doları aşkın yardım toplanmasına öncülük etti.

2017 yılında kurduğu Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) ile Türkiye'deki genç girişimcilere yönelik eğitim, mentorluk ve uluslararası bağlantı imkânı sundu. Bugüne kadar 63 şehirden yüzlerce genç bu programa katıldı. Katılımcıların yüzde 70'i yurt dışına açılırken, yüzde 60'ı ilk girişimlerini kurdu ve toplamda 17 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Programın yüzde 54'ünü kadın girişimciler oluşturuyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET KÖPRÜSÜ

Hamdi Ulukaya, ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı olarak da görev yapıyor. Bu çerçevede, uzun süredir askıda olan Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) görüşmelerinin yeniden başlamasına katkıda bulunan Ulukaya'nın liderliğinde, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda enerji, dijital ekonomi, sağlık ve tarım gibi sektörlerde iş birlikleri teşvik edildi.