Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında horonlar ve kol bastı ile kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutladı.

TAKSİM MEYDANINDA BÜYÜK COŞKU

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi Taksim Meydanı'nı doldurdu. Maç sırasında meşaleler yakan taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meydan adeta bayram havasına büründü.

TRABZON'DA BAYRAM HAVASI

Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip ettiler. Özellikle Atatürk Alanı öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolduran taraftarlar tribün ortamını şehir merkezinde yaşattı. O anlar havadan görüntülendi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA HORONLAR TEPİLDİ

Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan bordo mavili taraftarlar da sokağa döküldü. Kocaeli, İzmir, Bursa ve Sakarya'da yaşayan Trabzonspor taraftarları, horonlar ve kol bastılar eşliğinde şampiyonluğun tadını çıkardı.

ŞAMPİYONLUK, ALMANYA'DA DA KUTLANDI

Bordo-mavili taraftarlar, Almanya'nın Duisburg kentinde Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği ile Gurbetçi Gençler Avrupa'nın Genç Osman Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Kurulan dev ekranda mücadeleyi izleyen taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Spor