Trabzonspor'un şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında horonlar ve kol bastı ile kutlandı
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından başta Trabzon olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında horonlar ve kol bastılarla şampiyonluk kutlaması yapıldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi Taksim Meydanı'nı doldurdu. Maç sırasında meşaleler yakan taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meydan adeta bayram havasına büründü.
Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip ettiler. Özellikle Atatürk Alanı öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolduran taraftarlar tribün ortamını şehir merkezinde yaşattı. O anlar havadan görüntülendi.
Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan bordo mavili taraftarlar da sokağa döküldü. Kocaeli, İzmir, Bursa ve Sakarya'da yaşayan Trabzonspor taraftarları, horonlar ve kol bastılar eşliğinde şampiyonluğun tadını çıkardı.
Bordo-mavili taraftarlar, Almanya'nın Duisburg kentinde Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği ile Gurbetçi Gençler Avrupa'nın Genç Osman Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Kurulan dev ekranda mücadeleyi izleyen taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.