Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, milli okçuların Antalya'daki kampını ziyaret etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Veli Ozan Çakır, Gloria Sports Arena'da kamp yapan kadın ve erkek okçuların olimpiyatlara yönelik hazırlık sürecini yerinde izledi.

Son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da kamptaki çalışmalarını yakından takip eden Çakır, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ve teknik ekipten milli okçuların antrenman programları, kondisyon seviyeleri ve performanslarının yanı sıra sporcuların uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmaya dönük yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Kamp ziyareti sırasında milli sporcu ve teknik heyetle bayramlaşan Veli Ozan Çakır, uluslararası spor alanında yükselen bir grafik içinde olan Türk okçuluğunun, kadın sporcuların da elde edeceği başarılarla daha da iyi bir seviyeye geleceğini belirterek, "Kadın milli takımımızın da olimpiyatlara kota alacağına, Paris 2024'te 5 madalya için mücadele edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.