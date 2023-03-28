Sosyal medya çıldırdı! İsveçli hakem verdiği kararlarla maçın önüne geçti

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, evinde Hırvatistan'ı konuk etti. Mücadelenin 56. dakikasında Ferdi Kadıoğlu, rakip ceza sahasında yerde kaldı. Ancak hakem devam kararı verdi. Bu pozisyonun ardından İsveçli hakeme sosyal medya kullanıcıları adeta ateş püskürdü.

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetti. Mücadele boyunca tartışmalı kararlar veren İsveçli hakem, 56'ncı dakikada Ferdi'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda devam kararı verdi. Sosyal medya kullanıcıları hakemin vermiş olduğu bu karara çok sert tepki gösterdi.

HAKEME TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmanın 56'ıncı dakikasında yerde kalan Ferdi'nin pozisyonunda tereddüt dahi etmeden devam kararı veren İsveçli hakeme sosyal medya kullanıcıları adeta ateş püskürdü.

İşte İsveçli hakem Andreas Ekberg'e yapılan yorumlar;

İşte Ferdi'nin yerde kaldığı pozisyon;