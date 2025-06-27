Sosyal medya bunu konuşuyor! Kostic'in yediği çalımı görenler şoke oldu

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve sezonun bitiminin ardından Juventus'a dönen Filip Kostic'in FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynanan Manchester City karşılaşmasında yediği çalım sosyal medyada gündem oldu.

CHERKİ'DEN KOSTİC'E ENFES ÇALIM

Manchester Cityli futbolcu Cherki, sağ kanat taç çizgisinin üzerinde hücum ederken iki rakibinin arasında kaldı. Fransızfutbolcu, topu rakibi Kostic'in bacak arasından geçirerek iki oyuncuyu birden oyundan düşürdü. Kostic'in yediği çalım sonrası tribünlerdeki taraftarların büyük şaşkınlık yaşayarak ellerini başına götürdüğü görüldü. Bu çalım FIFA Kulüpler Dünya Kupası hesabından da paylaşıldı ve çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o anlar;