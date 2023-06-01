Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Sosyal medya ayağa kalktı! Taraftarın ağzında tek bir isim var: Jesus'u gönderin onu getirin

Spor Haberleri

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük arayışları hız kazandı. Sosyal medya kullanıcıları Jorge jesus'un takımdan gönderilmesi ve yerine Sergen Yalçın'ın gelmesi için Twitter'da 'Sergen Yalçın' etiketini Türkiye gündemine soktu.

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da şampiyon yapamadığı Fenerbahçe'de gelecek sezon ne olacak kaygısı şimdiden başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesi yönünde paylaşımlar yaptı.

Sosyal medya ayağa kalktı! Taraftarın ağzında tek bir isim var: Jesus'u gönderin onu getirin

TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un performansını eleştiren sarı-lacivertli futbolseverler, sosyal medyada çalışma başlattı. Fenerbahçeli taraftarlar, Sergen Yalçın isminin ortaya atılmasının ardından Twitter'da 'Sergen Yalçın Fenere' etiketini Türkiye gündemine soktu.

İşte Fenerbahçe taraftarının Sergen Yalçın için yazdıkları:

Sosyal medya ayağa kalktı! Taraftarın ağzında tek bir isim var: Jesus'u gönderin onu getirin

Sosyal medya ayağa kalktı! Taraftarın ağzında tek bir isim var: Jesus'u gönderin onu getirin

Sosyal medya ayağa kalktı! Taraftarın ağzında tek bir isim var: Jesus'u gönderin onu getirin

Sosyal medya ayağa kalktı! Taraftarın ağzında tek bir isim var: Jesus'u gönderin onu getirin

Sosyal medya ayağa kalktı! Taraftarın ağzında tek bir isim var: Jesus'u gönderin onu getirin

Sosyal medya ayağa kalktı! Taraftarın ağzında tek bir isim var: Jesus'u gönderin onu getirin

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Sergen Yalçın Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title