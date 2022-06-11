Son Dakika: Son ana kadar heyecan dinmedi! Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu - Haberler

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Son Dakika: Son ana kadar heyecan dinmedi! Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Haberler.com - Spor
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Son dakika: Galatasaray'ın olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu. Seçim zaferi sonrası kürsüye gelerek konuşma yapan Özbek, "Bu seçimin kaybedeni yok. Yarın bambaşka bir gün. Hep birlikte olmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarıştı. Son sandığa kadar kıran kırana geçen yarışın galibi Dursun Özbek oldu.

Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00 itibarıyla başlayan oylama işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği kongrede oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, sayım için görevliler tarafından Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. 24 sandığın bulunduğu seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun oy kullandığı kaydedildi.

Son Dakika: Son ana kadar heyecan dinmedi! Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu

24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişi oy kullandı. Oy sayımının ardından Dursun Özbek, son dört sandıkta Eşref Hamamcıoğlu'nu geçti ve kulüp tarihinde ikinci kez başkanlık görevine seçildi.

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 97

Eşref Hamamcıoğlu: 113

Dursun Özbek: 107

Eşref Hamamcıoğlu: 98

Dursun Özbek: 92

Eşref Hamamcıoğlu: 106

Dursun Özbek: 86

Eşref Hamamcıoğlu: 122

Dursun Özbek: 63

Eşref Hamamcıoğlu: 121

Dursun Özbek: 71

Eşref Hamamcıoğlu: 95

Dursun Özbek: 80

Eşref Hamamcıoğlu: 85

Dursun Özbek: 91

Eşref Hamamcıoğlu: 64

Dursun Özbek: 65

Eşref Hamamcıoğlu: 93

Dursun Özbek: 74

Eşref Hamamcıoğlu: 93

Dursun Özbek: 74

Eşref Hamamcıoğlu: 98

Dursun Özbek: 84

Eşref Hamamcıoğlu: 87

Dursun Özbek: 87

Eşref Hamamcıoğlu: 75

Dursun Özbek: 79

Eşref Hamamcıoğlu: 60

Dursun Özbek: 92

Eşref Hamamcıoğlu: 81

Dursun Özbek: 69

Eşref Hamamcıoğlu: 74

Dursun Özbek: 82

Eşref Hamamcıoğlu: 80

Dursun Özbek: 94

Eşref Hamamcıoğlu: 92

Dursun Özbek: 103

Eşref Hamamcıoğlu: 79

Dursun Özbek: 134

Eşref Hamamcıoğlu: 79

Dursun Özbek: 100

Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 94

Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 94

Eşref Hamamcıoğlu: 59

Dursun Özbek: 155

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