Son dakika! Lösemi ile mücadele eden kaleci hayatını kaybetti

Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge forması giyen 28 yaşındaki kaleci Miguel Van Damme, lösemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge altyapısından yetişen ve 2014 yılında A takımda forma giymeye başlayan Miguel Van Damme'dan kötü haber geldi. 2016 yılından bu yana kan kanseri ile savaşan 28 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı. Cercle Brugge'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Takım arkadaşımız Miguel Van Damme'ın 2016 yılından beri verdiği lösemi savaşını kaybettiğini üzüntü ile belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor