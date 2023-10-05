Son Dakika: Kanarya namağlup devam! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti
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Son dakika: Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaştı.
Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
70. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan King harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
70. dakikada bulduğu golle baskısını arttıran Fenerbahçe, 82. dakikada sol kanatta ceza sahası içerisinde bir anda boş kalan Fred topu içeri çevirdi ve King topu boş ağlara yolladı. Fenerbahçe 2-0 önde.
Spartak Trnava karşılaşmanın 88. dakikasında Kelvin Ofori'nin golüyle durumu 3-1 getirdi. Oosterwolde'nin geri pasında araya giren Ofori, boş ağlara topu gönderdi.
89'da Osayi topu içeri çevirdi Umut'un vuruşunu kaleci çıkardı. Szymanski devamında kaleciyi yatırdı ve topu boş ağlara gönderdi fakat gol geçerlilik kazanmadı.