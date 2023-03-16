Kanarya, Avrupa'ya veda etti! Sevilla'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi

Son dakika: İlk maçta Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de İspanyol ekibini 1-0'lık skorla mağlup etmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne Son 16 Turu'nda veda etti

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırladı. Deplasmanda ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de istediği sonucu elde edemedi.

VALENCIA ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı 1-0'lık skorla üstün tamamladı.

SEVILLA YERDEN KALKMADI

İspanyol ekibinin futbolcuları tribünleri tahrik etti. Yağan maddeler yüzünden sık sık duran oyunda baskılı oynayan Fenerbahçe'nin temposu duruldu. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Kanarya Avrupa'ya veda etti.

KANARYA'NIN AVRUPA YOLCULUĞU

Fenerbahçe ; Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider çıktı. Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşti. Sevilla, Fenerbahçe'yi Son 16'da turnuvanın dışına itti.

BATSHUAYI SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, 18. dakikada sedyeyle oyundan çıktı. Gözyaşlarıyla sahayı terk eden Batshuayi'nin yerine Joshua King oyuna girdi.

ŞAŞIRTAN KADRO

Sarı-Lacivertliler'de İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Arda Güler'in ilk 11'de yer alması herkesi şaşırttı. Jesus, muhtemel ilk 11 tahmini yapanları ters köşeye yatırdı.

ÜÇLÜ DEFANSLA ÇIKTI

Jesus, geçen sahadaki defans kurgusunu bozmadı. Samet Akaydın, Serdar Aziz ve Szalai yine savunma hattında yer aldı.

SİFTAH YAPTI

7 milyon euro maliyetle transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe forması ile ilk Avrupa maçına çıktı.

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