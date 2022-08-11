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Son dakika haberi: Bitexen Giresunspor, Kadir Seven'i transfer etti

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Son dakika haberi: Bitexen Giresunspor, Kadir Seven'i transfer etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Kadir Seven'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Kadir Seven'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Giresunspor'umuz 19 yaşındaki defans oyuncusu Kadir Seven ile anlaşma sağlamıştır. Kadir Seven'e 'Giresunspor'umuza hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

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