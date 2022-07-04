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Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Keskinci - Spor
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Adana'da Lokman D., eski milli atlet olan komşusu 66 yaşındaki Ahmet Pekyen'i oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Lokman D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi, dün tartıştı. Lokman D., bugün de evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

DÜN AKŞAM TEHDİT ETMİŞ: SİZİ ÖLDÜRECEĞİM

Cinayet şüphelisi Lokman D., evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı. Lokman D.'nin dün akşam, aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesinin üyelerini "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği iddia edildi. Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

ESKİ MİLLİ ATLET

Ortaokul yıllarında milli takıma seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası'nda 6'ıncı olan Ahmet Pekyen, 1980 darbesinden sonra sporu bıraktı. 1987 yılında Anavatan Partisi'nin bombalanması olayında suçlanıp gözaltına alındı. Pekyen, iddiaya göre gördüğü işkence nedeniyle omuriliğindeki zedelenme sonucu yüzde 50 engelli kaldı. Bu suçlamadan beraat eden Pekyen, bir dönem Anadolu Halkları Derneği Başkanlığı da yaptı.

Olay yerinden kareler;

Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Spor

Yeşilyurt Seyhan 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

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