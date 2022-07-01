Son dakika! 19. Akdeniz Oyunları'nda Ferdi Hardal atın madalya kazandı Son dakika haber: 19. Akdeniz Oyunları'nda halter erkekler 61 kiloda Türkiye'yi temsil eden Ferdi Hardal, silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı ve oyunları iki altın madalya ile tamamladı. 19. Akdeniz Oyunları'nda halter erkekler 61 kiloda Türkiye'yi temsil eden Ferdi Hardal, silkmede 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı ve oyunları iki altın madalya ile tamamladı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Türkiye Spor Güncel Haberler Son Dakika

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