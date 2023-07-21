Son Dakika: Galatasaray'ın stadının yeni ismi RAMS Park oldu

Galatasaray ile RAMS Global arasında stat isim sponsorluğu için resmi imzalar atıldı. Sarı-kırmızılıların stadının adı 5 yıl boyunca RAMS Park olacak.

"ŞÖLEN İÇERİSİNDE KUTLAYACAĞIZ"

İmza töreninde konuşan Dursun Özbek, "Çok yakında adı Rams Park olan stadyumumuzda sezonu açacağız. Kazanacağımız Avrupa Kupası'nı, burada bir şölen içerisinde kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

"HER KONUDA DESTEK VERECEĞİME SÖZ VERİYORUM"

RAMS Global CEO'su Devran Bülbül ise yaptığı açıklamada, "Bir Galatasaray sevdalısı olarak kulübüme her konuda, her desteği vereceğime söz veriyorum." dedi

Dursun Özbek'in açıklamalarının devamı şöyle:

"GALATASARAY'I ÖRNEK ALDILAR"

"Sportif alanda Galatasaray'ın Türkiye ve dünya üzerindeki yeri bambaşka. Örneğin olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp, Galatasaray. Bu açıklama arkasından baktığınızda diğer kulüpler de benzer sportif faaliyetlere girdiler ama Galatasaray'ı örnek alarak.

"TFF BU KONUDA SESSİZ KALAMAZ"

Bir kupa seremonisine yönetmeliklerin söylediği şekilde değil, TFF'ye meydan okurcasına kendi bildikleri, kendi iddialarına uygun bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız.

"YÖNETMELİĞİ UYGULA"

Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, ne yazıyorsa yönetmelikte uygula. Burada bir hukuk tanımazlık var. Hukuk tanımamak, insanlığı tanımamak demek. Biz, insanlığı tanımayanlarla mücadele edeceğiz. Hukuku çiğneyenlerin mağdurlaştırıldığı bir ortam, tamamen bu ülkenin gencine, insanına, verilen zarardır. Bunun önüne geçeceğiz."