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Son Dakika: Galatasaray'ın stadının yeni ismi RAMS Park oldu

Spor Haberleri

Son dakika: RAMS Global ile 5 yıllık stat isim sponsorluğu anlaşması imzalayan Galatasaray'ın stadının yeni ismi RAMS Park oldu.

Galatasaray ile RAMS Global arasında stat isim sponsorluğu için resmi imzalar atıldı. Sarı-kırmızılıların stadının adı 5 yıl boyunca RAMS Park olacak.

İmza töreninde konuşan Dursun Özbek, "Çok yakında adı Rams Park olan stadyumumuzda sezonu açacağız. Kazanacağımız Avrupa Kupası'nı, burada bir şölen içerisinde kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

RAMS Global CEO'su Devran Bülbül ise yaptığı açıklamada, "Bir Galatasaray sevdalısı olarak kulübüme her konuda, her desteği vereceğime söz veriyorum." dedi

Dursun Özbek'in açıklamalarının devamı şöyle:

"Sportif alanda Galatasaray'ın Türkiye ve dünya üzerindeki yeri bambaşka. Örneğin olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp, Galatasaray. Bu açıklama arkasından baktığınızda diğer kulüpler de benzer sportif faaliyetlere girdiler ama Galatasaray'ı örnek alarak.

Bir kupa seremonisine yönetmeliklerin söylediği şekilde değil, TFF'ye meydan okurcasına kendi bildikleri, kendi iddialarına uygun bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız.

Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, ne yazıyorsa yönetmelikte uygula. Burada bir hukuk tanımazlık var. Hukuk tanımamak, insanlığı tanımamak demek. Biz, insanlığı tanımayanlarla mücadele edeceğiz. Hukuku çiğneyenlerin mağdurlaştırıldığı bir ortam, tamamen bu ülkenin gencine, insanına, verilen zarardır. Bunun önüne geçeceğiz."

Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

gırgop:

açıyor ağzını fener kapıyor ağzını yine fener

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

GÜLEN PARK olması lazımdı iyi düşünün fırça yemeyin uzaklardan :))

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