Son Dakika: Ali Koç: Maça çıkıp 1 dakika sonra sahadan ayrılmak bu sezonu feda etmektir ama geleceğimiz için önemli adımdır

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu. Ligden çekilmeyi düşünmediklerini belirten Koç, "Maça çıkıp 1 dakika sonra sahadan ayrılmak bu sezonu feda etmektir. Ama geleceğimiz için tarihi bir adımdır... Biz bunu oyladık dün. 11'e 3 devam kararı çıktı. 3 oydan biri bendim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın ve son dönemde gündeme oturan hakem kararlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Önlerinde 2 yol olduğunu belirten Koç çarpıcı ifadeler kullandı.

"1 DAKİKA KALIP SAHADAN AYRILMAK, BU SEZONU FEDA ETMEKTİR"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Ligden çekilme falan saçma sapan laflar. Öyle bir şey yok! Selahattin Baki'nin dediği gibi 'Biz bu ligi şampiyon bitireceğiz' mi diyeceğiz yada 'Yeter artık sınırı aştınız, biz maça çıkmıyoruz' mu diyeceğiz? Maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir ama inanın geleceğimiz için çok önemli bir adımdır." dedi.

"11'E 3 DEVAM KARARI ÇIKTI"

Koç açıklamasının devamında, "Biz bunu oyladık dün. Bunu illa Konya maçında da yapmak zorunda değiliz. Böyle devam ederse, başka maçta da devam ederiz. 11'e 3 devam kararı çıktı. Ben 3'ten biriydim. Artık yeter!" ifadelerini kullandı.