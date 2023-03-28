Son Dakika: A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan'a 2-0'lık skorla kaybetti

Son dakika: EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Hırvatların iki golü de Kovacic'ten geldi. Gruba lider başlayan Ay-Yıldızlılar, üçüncü sıraya geriledi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Gruba lider başlayan Kırmızı-Beyazlılar, Hırvatistan'a mağlup olarak 3. sıraya geriledi.

KOVACIC'I DURDURAMADIK

Karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste pozisyonlar bulan Ay-Yıldızlılar, 20. dakikada kalitesine yakışmayacak bir gol yedi. Kovacic, ceza sahası içinde şık bir vuruşla Hırvatistan'ı öne geçirdi. 45+4'te yine Kovacic sahneye çıktı, skor 2-0'a geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Hırvatistan'a diş geçiremeyen takımımız, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

AVANTAJLI BAŞLAMIŞTIK

Ermenistan deplasmanından aldığı 3 puanla ilk maçlar sonunda liderliğe yerleşen Kırmızı-Beyazlılar, bu mağlubiyetle grupta 3. sıraya yerleşti.

HAKAN SAKATLANDI

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hırvatistan karşılaşmasında ilk yarıyı tamamlayamadı. Sakatlık geçiren kaptan, 38. dakikada gözyaşlarıyla oyundan çıktı. Yerine İsmail Yüksek girdi.

KUNTZ'TAN 5 FARKLI HAMLE

Kuntz, Hırvatistan karşısına 4'lü savunmayı sahaya sürdü. Ermenistan galibiyetinde kendi ağlarını bulan Ozan Kabak yedek kaldı. Sağ bekte ise Zeki Çelik tercih edildi. Ermenistan maçında yedek bekleyen Salih Özcan, ilk 11'de yer aldı. Cenk Tosun'un yerine ise Kerem Aktürkoğlu tercih edildi.

"HEP BERABER AŞACAĞIZ"

Türkiye haritası ve depremden etkilenen 11 ilin adlarının yazılı olduğu formaların yer aldığı "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" pankartı açıldı.

ERMENİSTAN BAY GEÇTİ

Grubun diğer maçında ise Galler ile Letonya kozlarını paylaştı. Galler, maçı 1-0 kazandı. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçti.

10 GRUPTA YER ALAN İLK 2 TAKIM ÇIKIYOR

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.