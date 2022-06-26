Son Dakika: 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak 1927'den bu yana koşulan, Türk atçılığının büyük derbisi 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ile kazandı.

SECRET POWER'I TANIYALIM

Emrah Karamazı'nın sahipliğini, Umut Coşar'ın ise yetiştiriciliğini yaptığı kır dişi tay, pistlere 4 Eylül 2021 tarihinde 75. Yıl Ankara Hipodromunda, galibiyetle noktaladığı Şartlı-1 koşu ile merhaba dedi. İlk startını aldığı günden itibaren toplam 8 mücadelede boy gösteren, Yaşar Demir'in antrene ettiği safkan, bu mücadelelerin hiçbirinde tabela dışında kalmazken 5 kez sıralamanın en üst basamağında yer almayı başardı. İlk Grup koşu zaferini Dişi Tay Deneme'de (G1) Özcan Yıldırım idaresinde elde eden dişi tay, bu mücadelenin ardından aynı jokeyle boy gösterdiği Kısrak Koşusu'ndan (G1) da zaferle ayrılarak üst üste iki Açık koşu galibiyetini hanesine yazdırdı.

"SECRET POWER" SAHİBİNE SERVET KAZANDIRDI

Türk at yarışçılığının önemli koşusunu kazanan Secret Power, sahibine hatırı sayılır bir miktarda ödül kazandırdı. Gazi Koşusu'nda 2022 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 1 milyon, üçüncüye 500 bin, dördüncüye 250 bin ve beşinciye de 125 bin lira ödenecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi Emrah Karamazı, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 3 milyon 859 bin 700 lira ikramiye kazandı. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4 milyon 578 bin 450 liraya ulaşacak.

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