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Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular kondisyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Milli maç nedeniyle uzun bir ara yaşadıklarını belirten Uygun, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile kendi evimizde bir maç oynayacağız. Ramazan ayı nedeniyle maç saatine bir itirazımız oldu. Ama maalesef saati değiştiremedik. Karagümrük çok iyi bir takım, özel ve birbirinden yetenekli futbolcuları var. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Seyircimizin desteği her şeyden önemli, bu zor karşılaşmada artık 3 puanı almak istiyoruz. Son iki haftada yaşadığımız aksilikler bizi çok fazlasıyla sıkıntıya soktu. İnanıyorum ki bir an önce taraftarımızın yüzünü güldürecek sonuçlar alırız."

Uygun, takımdaki sakat futbolcular içinde Hakan Arslan'ın ligin sonuna yetişeceğini Ziya Erdal'ın ise hasta olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Bülent Uygun Sivasspor Spor Güncel Haberler

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