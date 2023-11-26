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Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sivasspor, maç saatini beklemeye başladı.