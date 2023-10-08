Sivasspor maçının ardından

Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında Sivasspor, deplasmanda Pendikspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin ile Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçmiş maçlara göre topla daha az oynadıklarını belirten Servet Çetin, 'İki takımın da şiddetli bir şekilde 3 puana ihtiyacı vardı. Çekişmeli bir maç oldu. Ama maalesef skor önemliydi. Geçen 3 hafta iyi futbol oynadık ama skor üretemedik. Kimse Sivas iyi top oynadı, çok fazla pozisyona girdi diye söylemedi. Oyuncularımla skor elde ettiğimiz için mutluyuz. 2-0'ı yakaladıktan sonra 3'ü, 4'ü de bulabilirdik. Fırsatları değerlendiremedik ama rakip golü bulduktan sonra bir baskı hissettik. Oyuncu arkadaşlarımız geride beklemek zorunda kaldı. İkinci golü yedikten sonra moral bozukluğu yaşadık ama üçüncü golü bulup skoru aldığımız için mutluyum. Pendikspor'u tebrik ediyorum. 2-0'dan gelip 2-2'yi yakaladılar. Golü erken bulmasaydık belki Pendik golü bulabilirdi. Erken bir gol yemek moral bozukluğuna sebep olmuş olabilir. Skoru bulup, galip geldiğimiz için mutluyuz' ifadelerini kullandı.

OSMAN ÖZKÖYLÜ: İHTİYACIMIZ OLAN 3 PUANI ÇOK İSTİYORDUK

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maça çok iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Kendi stadımızda ilk maç olması itibarıyla tarihi bir gündü. Bu seneki ilk iç saha maçımızı kazanmayı çok istiyorduk. İhtiyacımız olan 3 puanı çok istiyorduk. 5 oyuncumuz eksikti. Hamle şansımız kısıtlıydı. Oyuncular elinden geleni yapmaya çalıştı. Yenen erken gol var. Maça gol yiyerek başlayınca var olan enerjiniz darbe alıyor. Motivasyonunuz etkileniyor. Buna rağmen oynamaya çalıştık. Rakip ceza sahasında etkili olmaya çalıştık. Birkaç pozisyon haricinde etkili olamadık. İkinci yarı sistem değişikliği yaptık. 2-2'ye getirdik. Dönecek mi derken bir anda yediğimiz gol var. Bence golden önce Murat'a yapılan hareket faul olarak gördüm. O top gol oldu. Her şeyi hakeme bağlamıyoruz. Maçı kazanmayı umut ederken bir anda 3-2 geriye düştük. O bizi çok etkiledi oyun gücümüz zayıfladı" diye konuştu.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Hakkında çıkan istifa söylentileriyle ilgili konuşan Özköylü şunları kaydetti:

"Bir problem olduğunu bilsem asla kulübe zarar vermek istemem. Biz bu kulübü bebekken aldık, 2 senede buraya taşıdık, büyük emek harcadık. Bu takımın başarısı için uğraşıyoruz. Kimse bize küfür etsin diye değil. Biz savaşmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne zaman bir şey yapamayacak olsam zaten o zaman oturur konuşuruz. Bu takım benim çocuğum, çocuğumu terk etmem. Doğru oynuyoruz. İyi oynuyoruz ama maalesef basit hatalar yapıyoruz. Kazanmayı biz de hak ettik ama şans onlardan yanaydı. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu ligde bu takımı biz tutacağız. Hiçbir yere de gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu kulüp benim çocuğum. Çocuğumu terk etmeyeceğim."

Osman Özköylü, Oscar Romero'nun el bileğinin kırıldığını ve takıma dönüş tarihinin net olmadığını aktardı.