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Sivasspor-Kayserispor Maçının Hakemleri Belli Oldu

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Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak olan Sivasspor-Kayserispor maçını yönetecek hakemler açıklandı. Murat Erdoğan orta hakem olarak görevlendirildi.

Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor- Kayserispor maçına Murat Erdoğan'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 25 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Sivasspor ile Kayserispor maçının orta hakemi olarak Murat Erdoğan atandı. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Mert Bulut yapacak. Maçın 4. hakemi Gürcan Hasova olurken, Murat Erdoğan, bu sezon Kayserispor'un ikinci maçını yönetecek.

25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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