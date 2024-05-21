Sivasspor-Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Maçın bilet fiyatları da açıklandı.
Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak müsabakanın biletleri ise satışa çıktı.
Maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 200 TL
Maraton Alt: 150 TL
Maraton Üst: 150 TL
Güney Alt: 100 TL
Güney Üst: 100 TL
Kadın Tribün: 100 TL
Misafir Tribün: 130 TL - SİVAS