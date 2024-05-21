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Sivasspor-Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Maçın bilet fiyatları da açıklandı.

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak müsabakanın biletleri ise satışa çıktı.

Maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 200 TL

Maraton Alt: 150 TL

Maraton Üst: 150 TL

Güney Alt: 100 TL

Güney Üst: 100 TL

Kadın Tribün: 100 TL

Misafir Tribün: 130 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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