Canlı anlatım! Galatasaray 10 kişi, ikinci gol geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi. Sivasspor, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaadin, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Charisis, Pritchard, Poungouras, Koita, Rodrigues, Rey Manaj.

Galatasaray : Muslera, Barış Alper, Metehan, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Sallai, Osimhen.

CANLI ANLATIM

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

39' Sivasspor'da Uğur Çiftçi, ceza sahasının uzağından kaleyi düşündü. Uğur'un bu şutu etkili olmadı.

36' Galatasaray, Yunus Akgün'le skoru 1-1'e getirdi. Yunus, merkezden rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve kaleye şutunu yolladı. Kaleci Nikolic topu elinden kaçırdı ve gol oldu.

36' GOOOLLL! Sivasspor 1-1 Galatasaray (Yunus Akgün)

34' Galatasaray'ın ceza sahası yayının içinde kazandığı serbest vuruşta Dries Mertens kaleye vurdu. Barajın içinden geçen topta kaleci Nikolic gole izin vermedi.

33' Sivasspor'da Garry Rodrigues'in sakatlığı sonrasında oyun durduruldu. Sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi.

32' Galatasaray'da serbest vuruşu Gabriel Sara kullandı. Savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

31' Sivasspor'da Fode Koita, Barış Alper'in ayağına bastı ve sarı kart gördü.

29' Ev sahibi ekipte Uğur Çiftçi, sol kanatta taç çizgisine yakın bölgeden ortaladı. Savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

28' Deplasman ekibinde Mertens, sol çaprazda ceza sahasının uzağından ortasını yaptı. Top, kaleci Djordje Nikolic'in kucağında kaldı.

27' Sivasspor'da Garry Rodrigues, ceza sahası sol çaprazda sıfıra inerek ortasını yaptı. Savunma topu kafayla karşıladı. Charilaos Charisis dönen topu tamamlamak istedi ama etkili bir vuruş yapamadı.

26' Sivasspor'da Garry Rodrigues, bu sezon ligde 2. kez ağları havalandırdı.

25' Sivasspor, Garry Rodrigues'le 1-0 öne geçti. Berkan Kutlu'nun hatasında araya giren Rey Manaj kaleye şutunu gönderdi. Dönen topu takip eden Rodrigues topu boş kaleye gönderdi.

25' GOOOLLL! Sivasspor 1-0 Galatasaray (Rodrigues)

23' Galatasaray'ın sağ çaprazda, ceza sahasının uzağında kazandığı serbest vuruşta Gabriel Sara, kaleye vurdu. Top yandan dışarı gitti.

21' Sivasspor'da Fode Koita, sağ çaprazda ceza sahasının önünden ortasını yaptı. Topa kimse dokunamadı.

20' Galatasaray'da Yunus Akgün, sağ çaprazdan topla ceza sahasına girmek istedi, savunma pozisyonda geçit vermedi.

19' Sivasspor'un sol kanatta kazandığı serbest vuruşu Uğur Çiftçi kullandı. Savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

18' Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta Rey Manaj kaleye vurdu, Muslera gole izin vermedi. Dönen topu Sonko tamamlamak istedi, kaleci üstüne gelen topta hata yapmadı.

16' VAR'daki incelemeler sonucu, hakem sarı kartını iptal edip Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.

13' Sivasspor'un penaltı beklediği pozisyon, VAR'da inceleniyor.

12' Metehan Baltacı, tehlikeli atağı eliyle kesince sarı kart gördü.

11' Sivasspor'da Rey Manaj, ceza sahasının önünde topu kontrol etti ama Metehan topa eliyle dokununca hakem oyunu durdurdu.

9' Sivasspor'da savunma arkasına sarkan Garry Rodrigues, ceza sahasında yerde kaldı. Tribünler penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi.

8' Galatasaray'da Osimhen, Mertens'in pasında ceza sahasında kaleciyi de çalımlayıp kaleyi denedi. Top yandan auta gitti.

7' Sivasspor'da Fode Koita'nın sakatlığı sonrası oyun durdu. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

6' Galatasaray'da Mertens, ceza sahasının sol çaprazından ortasını yaptı. Savunma topun Osimhen'e gitmesini engelledi.

5' Sivasspor'da Murat Paluli, sağ kanatta korner direğine yakın bölgeden ortasını yaptı. Savunma arka direkte topu uzaklaştırdı.

4' Galatasaray'da Sallai, sağ kanatta çizgiye inerek orta denedi, savunma topun geçmesine engel oldu.

3' Barış Alper Yılmaz, Sara'nın pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasında topa dokundu, savunma araya girdi. Dönen topu Mertens tamamlamak istedi, top üstten dışarı çıktı.

2' Galatasaray'da serbest vuruşu Mertens kullandı. Kaleci Djordje Nikolic, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

1' Sivasspor'da Sonko mücadelenin başında Osimhen'e yaptığı faul sonucunda sarı kart gördü.

1' Sivas'ta maç başladı.