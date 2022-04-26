Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
AA - Volkan Kaşik - Spor
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
AA / Volkan Kaşik - Spor