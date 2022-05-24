Sivasspor, finale hazırlanıyor - Haberler

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Sivasspor, finale hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Sarzep - Spor
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- Sivasspor, finale hazırlanıyor Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

- Sivasspor, finale hazırlanıyor

SİVAS - Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından geniş alan pas çalışması gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın İstanbul'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Haberler

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