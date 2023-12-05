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Sivasspor, ara vermeden kupa maçının hazırlıklarına başladı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5v2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarım saha çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe maçında 90 dakika oynayan futbolcular ise çalışmada yer almadı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor 7 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Servet Çetin Sivasspor Marmara Antrenman Futbol Spor Haberler

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