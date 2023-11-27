Sivasspor Basın Sözcüsü: Zorlu Maçta Berabere Kaldık

Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: Bizim için zor ama zevkli bir maç oldu

Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "Bizim için zor ama bir o kadar da zevkli bir maç oldu. 3 gol attık, iki sefer öne geçtik. Tartışmalı bir ofsayt pozisyonu sonucunda üçüncü golü yedik" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımın da güzel mücadele ettiğini söyleyen Karagöl, "Bizim için zor ama bir o kadar da zevkli bir maç oldu. 3 gol attık, iki sefer öne geçtik. Tartışmalı bir ofsayt pozisyonu sonucunda üçüncü golü yedik. Hafta içi maça çok iyi çalıştık. Ama, maalesef galibiyetsiz ayrılıyoruz. Oynanan oyundan çok memnunuz. Teknik heyet ve hocamızın oynattığı oyundan çok memnunuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağız. Zor bir fikstüre girdik. Ama sonuçta sahaya çıkan, oynayan kazanıyor ya da kaybediyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağız. Üstüne koyarak da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAKEM TAKDİR HAKLARINI ALEYHİMİZE KULLANDI"

Hakem hakkında da konuşan Gökhan Karagöl, "Hakem takdir haklarını sürekli aleyhimize kullandı. İkinci golden önce de bir faulümüzü vermedi ve top gitti gol oldu. Çizgiler nasıl çiziliyor'Karagümrük maçında da yüzde 100 kırmızı kartımızı vermeyen VAR, bugün ne hikmetse bekledi. 5 dakika sonra ofsaytı verdi. Söylenecek bir şey yok herhalde kendileri öyle takdir ediyorlar. Bu saatten sonra da biz bu ekonomik şartlarda yine elimizden geleni yapacağız. Adaletli maç yönetsinler, doğru maç yönetsinler. İyi oynayan kazansın, geri kalan teferruattır. Ama lütfen takdir haklarını hak edenin yanında kullansınlar, haklı kullansınlar" diye konuştu.

"SİVAS'TA HAVANIN NASIL OLDUĞUNU ÖNGÖRÜYOR OLMALARI LAZIM"

Bir basın mensubunun maçın saatiyle ilgili sorduğu soruya ise Gökhan Karagöl, "Sporcu sağlığı ve hava şartlarından dolayı maçın saati problemse '13.00'te oynansın' diye bir talebimiz oldu. Karşı tarafın saat 17.00'de oynanmasıyla ilgili bir talebi oldu. Bizde saat 13.00'te oynanmayacaksa maçın saatinde oynanmasıyla ilgili görüşümüzü federasyona bildirdik. Biz haftalardır saat 13.00'te oynuyoruz. Bu fikstürler yapılırken bu hava şartları düşünülerek federasyonun da bu maç saatlerine dikkat etmesi lazım. Polemik yaratmaması lazım. Kasım sonunda Sivas'ta hava ne olabilir? Onu öngörüyor olmaları lazım. Onun neticesinde de bu polemiklere bizi sokmamaları lazım" cevabını verdi.