Sivasspor, Alanyaspor'u deplasmanda mağlup etti

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Alanyaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldıkları için oyuncularını tebrik ettiğini söyledi. Maçın çok enteresan geçtiğini belirten Çetin, 'Oyuncu arkadaşlarımı gerçekten emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet oldu bizim için' dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Sivasspor deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Servet Çetin, "Çok enteresan bir maç oldu. İlk yarı çok iyi başlamadık. Alanyaspor özellikle çabuk oyuncularıyla, arkaya sarktığı oyuncularla tehlikeler yarattı. O ara biraz bocaladık ama ilk yarıyı berabere kapattık. İkinci yarıda bu sefer biz iyi başladık. Pozisyonumuz falan da vardı. Tam iyi oynuyoruz, iyi futbol derken duran toptan bir gol yedik. Bu bizi biraz üzdü. Sonradan tabii yaptığımız hamlelerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Oyuncu arkadaşlarım maçı bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. İyi bir reaksiyon gösterdiler" dedi.

"BAZEN TALİHSİZLİK OLUYOR"

Son dakikalarda elde ettikleri 3 puanın kendileri için önemli olduğunu söyleyen Servet Çetin, "Hak ettiğimiz bazı puanları kaybettik. Ama bugün de son dakikalarda 3 puan aldık. Oyuncu arkadaşlarımı gerçekten emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet oldu bizim için. Ömer Hoca için de bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok iyi bir ekip kurmuş. Bence çok iyi bir takımı var. Ben maçtan önce de söyledim. Onlar da burayı hak etmiyor. Onların da biraz daha fazla puanları olmalıydı. Onlar da çok talihsiz maçlar kaybetti. Keza bugün de iyi oynadılar. Dediğim gibi iyi bir takımı var ama bazen talihsizlik oluyor. Onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.