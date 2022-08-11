Sivas spor haberleri... Sivasspor, Kader Keita kadrosuna katacak Sivas bölgesinden gelen habere göre Sivasspor, bir aydır takımla idmanlara çıkan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli defansif orta saha oyuncusu Kader Keita ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya karar verdi. Sivasspor, bir aydır takımla idmanlara çıkan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli defansif orta saha oyuncusu Kader Keita ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya karar verdi. Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yiğidolar, takımla idmanlara çıkan orta saha oyuncusu Kader Keita'yı resmen kadrosuna katacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay'dan olumlu rapor alan Kader Keita, daha önce KVC Westerlo ve FC Sion takımlarında forma giymişti. Transferle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Spor Haberler

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