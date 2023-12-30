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Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Okullar Arası Hentbol Grup Müsabakalarında Yarı Finale Yükseldi

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Tokat'ta düzenlenen okullar arası hentbol grup müsabakalarına katılan Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, rakiplerini yenerek yarı final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Tokat'ta düzenlenen okullar arası hentbol grup müsabakalarına katılan Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, rakiplerini yenerek yarı final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Okul Sporları Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan "Okullar arası hentbol grup müsabakaları" sona erdi.

Tokat'ta gerçekleştirilen grup müsabakalarına Sivas'ı temsilen katılan Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, derece yaparak adından söz ettirmeyi başardı.

Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Samsun ve Ordu takımlarını yenerek yarı final biletini cebine koydu. Sivas ekibi, Elazığ veya Giresun ilinde gerçekleşecek olan yarı final müsabakalarında ter dökecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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