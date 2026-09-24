Şırnak'ta 61 sporcunun katıldığı Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek finaller oynandı

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Şırnak'ta düzenlenen 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvada, ABD, Yemen, Belarus, Rusya ve Türkiye'den 61 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvada ikinci turu geçen sporcular, "Cudi", "Gabar", "Faraşin", "Kato", "Botan" ve "Sefine" isimlerinin verildiği kortlarda bugün çeyrek final mücadelesine çıktı.

"Cudi'de sahne tenisin" temasıyla yapılan turnuvada sporcular, yarı finale çıkmak için kıyasıya mücadele etti.

İzmir'den gelen Berra Malkoç (14), AA muhabirine, çeyrek finalde rakibini yenerek yarı finale çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Geçen yıl da turnuvaya katıldığını ifade eden Berra Malkoç, "Benim adıma çok iyi bir turnuva oluyor. Çok da keyif alıyorum. İyi kortlarda çekişmeli mücadeleler oluyor. Yarın yarı finaldeki rakibimi yenerek finale çıkmayı hedefliyorum." dedi.

Adana'dan gelen Yiğit Arslan (13) da ilk defa katıldığı turnuvada yarı finale çıktığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Yiğit Arslan, "Çok güzel bir organizasyon. Bugünkü rakibim çok iyiydi, güzel bir mücadele oldu. İyi bir oyun sergilediğimi düşünüyorum. Yarın rakibimi yenerek finale çıkmak, daha sonra da şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu.

Turnuvada yarın yarı final müsabakaları yapılacak.??????????????

Kaynak: AA