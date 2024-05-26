Sigortam.net Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup etti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Sigortam.net sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 104-85 mağlup etti. Serinin üçüncü maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 18.30'da Mersin'deki Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Sigortam.net sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 104-85 mağlup etti.
Üç galibiyete ulaşan takımın, Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride durum 1-1'e geldi.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-23 üstün tamamlayan Sigortam.net, soyunma odasına da 51-47 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı açmaya başlayan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 84-66 önde geçtiği karşılaşmadan 104-85 galip ayrıldı.
Serinin üçüncü maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 18.30'da Mersin'deki Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.